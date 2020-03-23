В Баренцевом море пропал дайвер из Петербурга. Поискам мешает шторм

За это время они осмотрели полкилометра береговой линии и совершили шесть спусков, обследовав при помощи подводной камеры обширный участок акватории. Однако их работа пока что не принесла никаких результатов. Ситуацию также осложняет шторм.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда 23 марта, третьи сутки местные водолазы ведут поиски 46-летнего петербуржца, который пропал после погружения в районе губы Амбарная вблизи посёлка Лиинахамари (Печенгский район, Мурманская область).

Спасатели на протяжении нескольких дней ищут петербургского экстремала в Баренцевом море. Их работу затрудняют сильный ветер и высокие волны.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР пишет, что пропажа экстремала стала поводом для возбуждения уголовного дела по 238-й статье УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).



Представители дайверского сообщества на профильном форуме пишут, что это уже не первый случай за прошедшую неделю. В минувшую среду там же искали 58-летнего москвича. Знакомый с последним посетитель портала уточнил, что тот совершил не менее тысячи погружений, но это, как вскоре выяснилось, стало для него последним.



Напомним, в начале года дайвер чуть не утонул в старом затопленном руднике Хавери в Финляндии. Он провёл в ледяной воде восемь часов.

