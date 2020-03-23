В России ужесточат ответственность за нарушение коронавирусного карантина

Правительство РФ одобрило инициативу главы Роспотребнадзора Анны Поповой об усилении ответственности за нарушение карантина. Поправки могут внести в КоАП.



«Я хотела бы обратиться к вам по поводу ускорения тех поручений, которые были вами уже даны по усилению административной ответственности за нарушение правил нарушения карантина. Сегодня это очень актуально», — цитирует 23 марта заявление Поповой «Интерфакс».



Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что это будет «обязательно» сделано.