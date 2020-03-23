Гонконг офлайн. Китайская провинция закрывается от мира на 2 недели
Специальный административный район Китая — Гонконг — закрывается от мира на 2 недели. Такие меры власти региона озвучили 23 марта.
Двухнедельный запрет на въезд на территорию будет касаться всех, кроме жителей Гонконга, заявила глава местной администрации Керри Лэм.
Кэрри Лэм в ходе пресс-конференции уточнила, что границы Гонконга будут закрыты со среды, 25 марта. В среду также вступит в силу двухнедельный запрет для транзитных пассажиров в гонконгском аэропорту. Кроме того, вводится правило для жителей Гонконга, возвращающихся домой из Тайваня или Макао, — они должны быть помещены на карантин на 14 дней.
На прошлой неделе власти Гонконга приняли решение об обязательном карантине на 14 дней для всех, кто с 18 марта будет въезжать на территорию региона. По состоянию на 23 марта в Гонконге зарегистрировано 318 заражений COVID-19, четверо инфицированных скончались. 100 человек выздоровели.