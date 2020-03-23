В Кудрово заработала передвижная лаборатория, где можно сдать тест на коронавирус
Всеволжская клиническая межрайонная больница развернула передвижную лабораторию в Кудрово на пересечении Областной и Ленинградской улиц.
Как сообщили «Фонтанке» в компании «Отделстрой», лаборатория находится в квартале ЖК «Новый Оккервиль», там жители Кудрово могут бесплатно сдать тест на коронавирус, не покидая своего района. Провериться смогут могут все желающие — в том числе без признаков респираторных заболеваний (повышенная температура, насморк, кашель и т.п.), и не посещавшие в последнее время зарубежных стран. Для анализа медики берут мазки из носа и зева, которые отправляют на исследования в подразделения Всеволожской клинической межрайонной больницы. Результаты будут готовы в течение четырех дней, при положительном результате сотрудники лаборатории уведомят по телефону.
Проверка будет проходить с 23 марта по будням с 09:00 до 11:00 на парковке перед спортивным комплексом на пересечении Областной и Ленинградской улиц (со стороны входа на ледовую арену). Лаборатория будет работать всю неделю.