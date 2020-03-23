На крест животворящий. Минск окропили с воздуха святой водой, чтобы победить коронавирус
Союзная России Белоруссия полагает, что в борьбе с пандемией все средства хороши, и призвала на помощь высшие небесные силы.
Как сообщает сайт Белорусской православной церкви, митрополит Минский и Заславский Павел накануне «возглавил молебное пение во время губительного поветрия и совершил малое освящение воды во Всехсвятском храме города Минска», а затем продолжил таинство при помощи современной техники.
По окончании молебна владыка Павел и отец-настоятель облетели со святынями город Минск на вертолете, совершив воздушный крестный ход. «С высоты полета они призывали Божие благословение на жителей Белой Руси и, осеняя город святым крестом-мощевиком и иконой Божией Матери Державной, окропили столицу святой водой, чтобы Господь оградил нашу землю и благочестивый народ Белой Руси от губительной эпидемии», — сообщает братская церковь.
Уточняется, что молебен был совершен накануне по многочисленным просьбам верующих жителей белорусской столицы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
«Призываю всех поразмышлять о том, как мы относимся к происходящим ныне событиям. Паника, вызванная распространением коронавируса, притупляет разум», — сказал владыка Павел.
Количество случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Белоруссии достигло 76, в том числе 15 человек уже вылечились и выписаны из медучреждений.