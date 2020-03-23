На крест животворящий. Минск окропили с воздуха святой водой, чтобы победить коронавирус

Союзная России Белоруссия полагает, что в борьбе с пандемией все средства хороши, и призвала на помощь высшие небесные силы.

Как сообщает сайт Белорусской православной церкви, митрополит Минский и Заславский Павел накануне «возглавил молебное пение во время губительного поветрия и совершил малое освящение воды во Всехсвятском храме города Минска», а затем продолжил таинство при помощи современной техники.

По окончании молебна владыка Павел и отец-настоятель облетели со святынями город Минск на вертолете, совершив воздушный крестный ход. «С высоты полета они призывали Божие благословение на жителей Белой Руси и, осеняя город святым крестом-мощевиком и иконой Божией Матери Державной, окропили столицу святой водой, чтобы Господь оградил нашу землю и благочестивый народ Белой Руси от губительной эпидемии», — сообщает братская церковь.