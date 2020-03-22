Коронавирус, adios! Пермяки записали «противовирусный» кавер на Little Big

Дуэт из Пермского края записал кавер на песню петербургской группы Little Big «Uno». Ролик под названием «Коронавирус, adios!» появился на youtube-канале балалаечника Андрея Кирякова. К вечеру 22 марта видео уже посмотрели более 100 тысяч раз.



«Противовирусная» песня исполняется на русском языке под аккомпанемент трех балалаек. Пермяки поют, что главным оружием в борьбе против коронавируса являются занятия спортом на свежем воздухе:



Сидят в квартире люди, боятся что же будет.



В Европе страшно выйти даже за хлебом,

