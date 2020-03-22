Коронавирус, adios! Пермяки записали «противовирусный» кавер на Little Big
Дуэт из Пермского края записал кавер на песню петербургской группы Little Big «Uno». Ролик под названием «Коронавирус, adios!» появился на youtube-канале балалаечника Андрея Кирякова. К вечеру 22 марта видео уже посмотрели более 100 тысяч раз.
«Противовирусная» песня исполняется на русском языке под аккомпанемент трех балалаек. Пермяки поют, что главным оружием в борьбе против коронавируса являются занятия спортом на свежем воздухе:
Сидят в квартире люди, боятся что же будет.
В Европе страшно выйти даже за хлебом,
Но мы живём в России, у нас поля большие,
Пойдём на свежий воздух делать упражнения:
Uno, dos, cuatro
В начале юмористического ролика есть дисклеймер, призывающий соблюдать меры профилактики, рекомендованные ВОЗ.
«Мы обязаны предупредить, что главной мерой профилактики заболевания является обработка рук спиртосодержащим антисептиком, мытье рук водой с мылом, совмещенное с регулярным просмотром этого ролика», - написал Андрей Киряков в своем Instagram.