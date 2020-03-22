Коронавирус проник в Букингемский дворец

Среди обслуживающего персонала королевского дворца в Англии зафиксирован случай заражения коронавирусной инфекцией. Мужчина подхватил болезнь в тот момент, когда королева еще жила в Лондоне.



Об этом 22 марта сообщает Mirror. По данным издания, диагноз сотруднику дворца был поставлен накануне, однако заболел он прежде, чем Елизавета II и ее супруг уехали в Виндзор.



Круг всех, с кем контактировал заболевший, установлен и изолирован. Королева оградила себя от всех возможных контактов и совещания, в том числе с премьер-министром, проводит по телефону.

