FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
78.04р84.16р
22.03.2020 14:27
3
Печать

Коронавирус проник в Букингемский дворец

Среди обслуживающего персонала королевского дворца в Англии зафиксирован случай заражения коронавирусной инфекцией. Мужчина подхватил болезнь в тот момент, когда королева еще жила в Лондоне.

Об этом 22 марта сообщает Mirror. По данным издания, диагноз сотруднику дворца был поставлен накануне, однако заболел он прежде, чем Елизавета II и ее супруг уехали в Виндзор.

Круг всех, с кем контактировал заболевший, установлен и изолирован. Королева оградила себя от всех возможных контактов и совещания, в том числе с премьер-министром, проводит по телефону.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

NikiMagnusson
God Save the Queen
krasnonosov
Боже, храни Королеву.
Avs7153
Телефон протирают после каждого конверсейшена оф хёр мэйджести?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний