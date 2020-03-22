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22.03.2020 11:22
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Ни капли дождя и +10 к концу недели. В Петербурге ближайшие три дня будет солнечно

Синоптики обещают петербуржцам практически безоблачную погоду минимум до среды. Если долгосрочный прогноз окажется верным, то отрицательные температуры к концу новой рабочей недели покинут город.

По данным Гидрометцентра, несмотря на обманчиво солнечное воскресенье 22 марта, на улице днем не больше двух градусов тепла. Приятней будет в начале рабочей недели, до +5 днем. Однако по ночам температуры сохраняются отрицательные, причем до -7. В долгосрочном прогнозе до конца недели в городе малооблачно и низкая вероятность осадков. Солнце разогреет Петербург, и уже в пятницу ночью также возможен плюс, а днем до десяти градусов тепла.

Как отметил синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, город оказался в центре скандинавского антициклона. Москва в южной его периферии. К концу недели синоптики обещают жителям столицы до +16.

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