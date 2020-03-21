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21.03.2020 18:25
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Полиция задержала сотрудника бара на Фонтанке, где аргентинцу выставили счёт на 82 тысячи

После выбивания оплаты за счёт из аргентинского посетителя задержан сотрудник бара на набережной Фонтанки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 21 марта.

По информации «Фонтанки», 31-летнего администратора бара F40 нашли в квартире в Шлиссельбурге. По версии следствия, мужчина участвовал в выбивании денег из аргентинца, которому предъявили счёт в 82 тысячи рублей. Иностранец отказался платить, оставив на столике 7,5 тысячи. Тогда сотрудники питейного заведения проводили его до квартиры, где получили 75 тысяч и прыснули в лицо туристу из газового баллончика. Возбуждено уголовное дело о разбое.

© Фонтанка.Ру

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