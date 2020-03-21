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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

21.03.2020 01:03
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Петербургские Little Big могут представить Россию на «Евровидении» в 2021 году. Но спеть мегахит Uno им не дадут

Организаторы «Евровидения» потребовали написать новые песни для конкурса, который из-за коронавируса отодвинули на следующий год. При желании можно заменить и самих конкурсантов.

Приговор песне Uno, с которой петербургская рейв-группа Little Big собиралась покорять «Евровидение», подписали в релизе 20 марта. Как объясняют на сайте мероприятия, правила конкурса запрещают представлять в 2021 году репертуар 2020-го.

При этом национальные вещатели могут отправить заявленных в этом году исполнителей или выбрать новых - решение оставлено на откуп странам-участницам.

«Евровидение-2020» планировалось в Роттердаме. Провести мероприятие не позволила пандемия коронавируса. От России на конкурсе ждали петербургских Little Big, Uno-челлендж захватывал страну, букмекеры прочили группе победу.

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Комментарии (1)

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