Петербургские Little Big могут представить Россию на «Евровидении» в 2021 году. Но спеть мегахит Uno им не дадут

Организаторы «Евровидения» потребовали написать новые песни для конкурса, который из-за коронавируса отодвинули на следующий год. При желании можно заменить и самих конкурсантов.

Приговор песне Uno, с которой петербургская рейв-группа Little Big собиралась покорять «Евровидение», подписали в релизе 20 марта. Как объясняют на сайте мероприятия, правила конкурса запрещают представлять в 2021 году репертуар 2020-го.

При этом национальные вещатели могут отправить заявленных в этом году исполнителей или выбрать новых - решение оставлено на откуп странам-участницам.