Замдиректора из психдиспансера в Красном Селе открестился от корыстной любви к грузинской кухне. Суд продлил ему задержание

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 20 марта, обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий Могилевского на ближайшие 72 часа отвезут обратно к следователям. Об этом Октябрьский райсуд попросила защита, которая собирается потратить это время на то, чтобы собрать материалы, положительно характеризующие личность замдиректора. Следователи видят его в изоляторе.

По версии СК, Могилевский с августа 2016 года по декабрь 2017-го поспособствовал тому, что недееспособным лицам в интернате назначили белковое питание, которое приобреталось у определённого поставщика. В благодарность от бизнеса он якобы получил 5,5 млн рублей наличными, что составляет 30% от той суммы, которую подопечные интерната платили за еду, и бесплатные походы в рестораны MAMALЫGA и «Бахрома». Следователи подсчитали, что вместе с сотрудниками он наел на 560 тысяч рублей.

Кроме того, ему вменяют халатное отношение к здоровью пациентов. Так, Могилевский якобы не стал отправлять в специальный стационар мужчину, у которого развились глубокие пролежни, хотя знал, что в штате нет хирурга. При этом в карточке пациента появилась запись «осмотрен, проконсультирован».

«19 марта Могилевскому предъявлено обвинение. Вину фигурант отрицает», - уточнили в пресс-службе.