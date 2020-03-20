Асфальтобетонный завод в Коломягах может освободить участок под жилье. Его ждут в Конной Лахте
Смольный прорабатывает вопрос переезда завода «АБЗ № 1» с Новосельковской улицы. Раньше на качество воздуха жаловались местные жители.
О планах правительства 20 марта сообщает вице-губернатор Евгений Елин в ответе на запрос депутата Марины Шишкиной. По словам чиновника, предприятие может переехать на 3-ю Конную Лахту, на участок почти в 10 гектаров.
Из документа следует, что расходы на переезд будут покрываться за счет реализации нынешнего участка в Коломягах. Для этого требуется сменить промышленный режим его использования на жилой. «Учитывая значимые затраты на осуществление перебазирования завода, в целях увеличения стоимости активов и получения максимальной прибыли от продажи земельного участка, принадлежащего на праве собственности АО «АБЗ № 1», подано предложение в Генеральный план Санкт-Петербурга об изменении функционального зонирования с зоны «Р3» на зону «4Ж», — сообщает Елин. — Таким образом, градостроительная инициатива АО «АБЗ № 1» рассматривается как залоговая база, необходимая для капитализации предприятия для обеспечения его дальнейшего перебазирования». В данный момент комитеты ищут возможность проектирования и строительства дорог и инженерной инфраструктуры в производственной зоне «Конная Лахта».
В самом предприятии подтверждают, что в случае внесения изменений в генплан «в долгосрочной перспективе возникнут экономические предпосылки для решения финансовых вопросов, связанных с перебазированием нашего производства на приспособленную для этого территорию». В «АБЗ-1» подчеркивают, что продолжат сотрудничество с правительством, но решение еще не принято.
Напомним, ранее городские власти из-за многочисленных жалоб местных жителей на неприятный запах гари намеревались переселить производство в другое место. Предложенные участки АБЗ забраковал.