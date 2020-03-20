Требуются желающие заболеть. 20 тысяч человек согласились заразиться для вакцины от коронавируса

Британские учёные нашли более 20 тысяч добровольцев, которые готовы быть инфицированными в научных целях. Их согласие в переводе на российскую валюту может обойтись почти в 6,5 млрд.

Число вызвавшихся поучаствовать в создании вакцины от коронавируса 20 марта приводит The Wall Street Journal. Специалисты компании hVivo, которой принадлежит лаборатория центра Queen Mary BioEnterprises в Лондоне, заразят добровольцев вирусом, похожим на COVID-19, и оставят на карантин.

Медики будут отслеживать состояние пациентов и тестировать вакцины. Отобранных hVivo людей изолируют до тех пор, пока они не будут заразны. Предполагается, что это займёт две недели.