Требуются желающие заболеть. 20 тысяч человек согласились заразиться для вакцины от коронавируса
Британские учёные нашли более 20 тысяч добровольцев, которые готовы быть инфицированными в научных целях. Их согласие в переводе на российскую валюту может обойтись почти в 6,5 млрд.
Число вызвавшихся поучаствовать в создании вакцины от коронавируса 20 марта приводит The Wall Street Journal. Специалисты компании hVivo, которой принадлежит лаборатория центра Queen Mary BioEnterprises в Лондоне, заразят добровольцев вирусом, похожим на COVID-19, и оставят на карантин.
Медики будут отслеживать состояние пациентов и тестировать вакцины. Отобранных hVivo людей изолируют до тех пор, пока они не будут заразны. Предполагается, что это займёт две недели.
Каждому участнику компания пообещала заплатить по 3500 фунтов. Это чуть больше 320 тысяч рублей в одни руки, на 20 тысяч человек потребуется порядка 6,5 млрд. Отмечается, что такое число желающих превзошло ожидания: обычно для подобных экспериментов удаётся найти несколько человек в день.
По последним данным, число умерших после выявления коронавируса в Великобритании достигло 167 человек. 39 из них, как пишет РИА Новости, скончались за последние сутки.
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