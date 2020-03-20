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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 19:43
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Требуются желающие заболеть. 20 тысяч человек согласились заразиться для вакцины от коронавируса

Британские учёные нашли более 20 тысяч добровольцев, которые готовы быть инфицированными в научных целях. Их согласие в переводе на российскую валюту может обойтись почти в 6,5 млрд.

Число вызвавшихся поучаствовать в создании вакцины от коронавируса 20 марта приводит The Wall Street Journal. Специалисты компании hVivo, которой принадлежит лаборатория центра Queen Mary BioEnterprises в Лондоне, заразят добровольцев вирусом, похожим на COVID-19, и оставят на карантин.

Медики будут отслеживать состояние пациентов и тестировать вакцины. Отобранных hVivo людей изолируют до тех пор, пока они не будут заразны. Предполагается, что это займёт две недели.

Каждому участнику компания пообещала заплатить по 3500 фунтов. Это чуть больше 320 тысяч рублей в одни руки, на 20 тысяч человек потребуется порядка 6,5 млрд. Отмечается, что такое число желающих превзошло ожидания: обычно для подобных экспериментов удаётся найти несколько человек в день.

По последним данным, число умерших после выявления коронавируса в Великобритании достигло 167 человек. 39 из них, как пишет РИА Новости, скончались за последние сутки.

«Фонтанка» рассказывает обо всех «коронавирусных» событиях в России и мире в онлайн-трансляции.

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Комментарии (3)

nuga
Мы тоже согласные за такие деньги. Людям платят,а у нас задарма обкалывают всякой гадостью
lenten
Ну а чё, всё логично. Учитывая заразность, большинство полюбому переболеет. А так ты болеешь под присмотром, ещё и деньги приличные получишь. Ну и дело благое.
dundee
20 000 (двадцать тысяч) умноженные на 320 000 рублей это 6,4 миллиарда. Учитесь считать, мастера слова, но не цифры
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