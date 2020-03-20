Безрецептурные лекарства в России планируют начать продавать дистанционно с 27 марта
Старт дистанционной продажи лекарств, которые отпускаются без рецепта, в России может начаться с 27 марта 2020 года. Это следует из плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации из-за коронавируса, подписанного главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным. Об этом 20 марта сообщает ТАСС.
«Разрешение дистанционной торговли безрецептурными лекарственными средствами и медицинскими изделиями, срок — 27 марта 2020 года», — написано в документе.
Исполнением этого плана займутся три министерства: здравоохранения, промышленной торговли и экономического развития.
Напомним, указ о дистанционной торговле лекарствами без рецепта Путин подписал 17 марта. Он также рекомендовал ужесточить ответственность за распространение контрафактной продукции.