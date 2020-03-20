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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 19:03
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На выходных в Петербурге приморозит, в Ленобласти ночью — до минус 14

В выходные в Петербурге ожидается похолодание, ночные заморозки обернутся гололедицей на дорогах.

По прогнозам ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночь на 21 марта упадёт до -6 градусов. В Ленобласти, согласно информации регионального МЧС, местами и вовсе ударят морозы до -14. Днём в Петербурге до +2, кое-где метеорологи обещают снег.

Ветер северный, северо-восточный, от ночных 4–9 м/с днем усилится до 6–11 м/с. Атмосферное давление будет повышаться.

Воскресенье, 22 марта, тоже будет не по-весеннему холодным. Ночью — до -6 градусов Цельсия, днём — около +2. Однако, в отличие от субботы, небо будет ясным.

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Комментарии (1)

260566471
Как в 1941 - спасет мороз пока ( без шуток).
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