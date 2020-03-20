Целью американца было добраться от Майами до Дейтона-Бич, где в тот момент начинался ежегодный фестиваль мотобайкеров, пишет 20 марта Electrek . Для своего «эксперимента» Деккер выбрал наиболее «дальнобойный» электросамокат EMove Cruiser, но даже у него максимальный пробег на одной зарядке составляет всего 80-100 километров в зависимости от стиля вождения. Так что для того, чтобы добраться до мотофестиваля, Эрику пришлось взять стазу три самоката и попросить помощи у друзей.

Эрик Деккер из американского города Атланта решил проверить, на что способен электрический самокат, а заодно еще раз испытать себя. За сутки, стоя на самокате, он проехал 460 километров по дорогам штата Флорида, и после этого никому не советует повторять свой опыт.

Пока сам Эрик не торопясь двигался по шоссе от одного курортного городка до другого (ведь максимальная скорость электросамоката — всего 40 километров в час!), его «команда поддержки», по задумке, должна была ехать следом на автомобиле и одновременно заряжать другие два.

Однако оказалось, что автомобильные инверторы, преобразующие 12 вольт в 110, необходимые для зарядки самокатов, слишком слабые и зарядка идет медленно. Тогда команда предприняла «партизанские действия» и стала заряжать батареи на бензоколонках и в гостиницах по дороге. И лишь один раз их попросили побыстрее убраться служащие бензоколонки — да и то после того, как они целых 6 часов проторчали на ней, заряжая самокаты в течение ночи.

Выдержать сутки, стоя на самокате, — само по себе серьезное испытание. А тут еще погода решила устроить сюрпризы. Стартовал из Майами Эрик под дождем, а потом большую часть пути палило немилосердное солнце, и Деккер получил серьезные ожоги открытых частей рук и ног. Обгоревшая кожа доставляла такое беспокойство, что Деккер в какой-то момент всерьез думал прекратить путешествие. Когда же он все-таки добрался до места, то почти не мог разговаривать от усталости и заявил, что не советует кому либо повторять его эксперимент.