Он также сообщил, что сюда будут везти тех, кто приехал из-за границы либо контактировал с возможными носителями Covid-2019. Директор пансионата Артём Максименко добавил, что прямо сейчас корпуса готовы вместить 300 человек с подозрением на заражение инфекцией. Максимальная вместимость до 500 человек, но для этого нужно будет провести ряд работ.

Пансионат «Заря» готов к приёму людей на карантин. Об этом 20 марта «Фонтанке» рассказал председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков.

Пансионат переоборудовали за 3 недели, уточнил директор. Люди будут попадать сюда по направлению врачей или Роспотребнадзора. 80% комнат будут покрыты Wi-Fi, в каждом номере есть телезивор и наборы первой необходимости — белье, гигиенические средства, туалетная бумага. Чтобы никто не сбежал, территорию вокруг будут патрулировать росгвардейцы.



Следить за здоровьем поступивших будут 36 медиков, живущих на территории пансионата в другом корпусе. Питанием людей обеспечит местная столовая, из которой по номерам будут разносить ланч-боксы.



Напомним, что пансионат «Заря» начали обносить забором ещё 10 марта.



В России, по данным на 19 марта, 199 человек заражены Сovid-2019. В Петербурге коронавирус ищут у 321 пациента. За прошедшие сутки в Боткина доставили 47 человек, а выписано было 40. «Фонтанка» ведёт прямую трансляцию, посвящённую коронавирусу.

