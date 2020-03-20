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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 15:18
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«Первое поступление может быть и сегодня». Пансионат «Заря» подготовили к коронавирусному карантину

Пансионат «Заря» готов к приёму людей на карантин. Об этом 20 марта «Фонтанке» рассказал председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков.

Он также сообщил, что сюда будут везти тех, кто приехал из-за границы либо контактировал с возможными носителями Covid-2019. Директор пансионата Артём Максименко добавил, что прямо сейчас корпуса готовы вместить 300 человек с подозрением на заражение инфекцией. Максимальная вместимость до 500 человек, но для этого нужно будет провести ряд работ.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Пансионат переоборудовали за 3 недели, уточнил директор. Люди будут попадать сюда по направлению врачей или Роспотребнадзора. 80% комнат будут покрыты Wi-Fi, в каждом номере есть телезивор и наборы первой необходимости — белье, гигиенические средства, туалетная бумага. Чтобы никто не сбежал, территорию вокруг будут патрулировать росгвардейцы.

Следить за здоровьем поступивших будут 36 медиков, живущих на территории пансионата в другом корпусе. Питанием людей обеспечит местная столовая, из которой по номерам будут разносить ланч-боксы.

Напомним, что пансионат «Заря» начали обносить забором ещё 10 марта.

В России, по данным на 19 марта, 199 человек заражены Сovid-2019. В Петербурге коронавирус ищут у 321 пациента. За прошедшие сутки в Боткина доставили 47 человек, а выписано было 40. «Фонтанка» ведёт прямую трансляцию, посвящённую коронавирусу.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Wert
А, чего в заре то? Есть пансионаты и на Валдае, или форт Чумной, в заливе.
Sibir_5e4d67bbb7aea
две недели в курортной зоне и бесплатно.... а ещё и больничный оплачивают... красота...
Barmaley_5e4d0211d3423
Улыбнуло ...
:)

"...в каждом номере есть телезивор ..." и росгвардейцы под окнами.
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