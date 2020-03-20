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20.03.2020 14:21
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Центробанк снизил курсы евро и доллара сразу на несколько рублей

Российская национальная валюта заканчивает неделю заметным укреплением.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на 21 марта, составляет 78 рублей, что более чем на 2 рубля ниже сегодняшних показателей. Об этом 29 марта сообщается на сайте Центробанка.

Единая европейская валюта, в свою очередь, опустилась с 87,3 до 84,2 рубля.

На бирже рубль продолжает начатое утром укрепление. По данным на 14.00 мск, евро торгуется за 84,65 рубля, а доллар — за 78,88.

Нефть марки Brent держится около отметки в 30 долларов за баррель.

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