Коронавирус на месяц отсрочил приговор по делу «Сети». Петербургские анархисты карантин проведут в СИЗО

Суд приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова на время, пока в Петербурге не будет безопасно. Судить их по видеосвязи не сочли целесообразным. О переносе дела 20 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ориентировочно процесс возобновится 21 апреля. Ранее Президиум Верховного суда рекомендовал ограничить доступ на заседания и рассматривать только срочные дела — о мере пресечения или в защиту несовершеннолетних. На процессы в период пандемии не пустят слушателей, проводить их ВС предложил с помощью систем видео-конференц-связи. Петербургские суды намерены соблюдать рекомендации в полной мере.

Ранее арест обвиняемым в терроризме Бояршинову и Филинкову был продлен до середины июня. В изоляторах они с января и марта 2018 года. Новый цикл заседаний прошел в конце февраля в 224-м гарнизонном военсуде. После приговоров по пензенским фигурантам «Сети» и волны поддержки осужденным со стороны общественности в маленький зал слушателей пускали по спискам, в холл набивалось под сотню человек. Судьям, приехавшим из Москвы, в Северной столице помогали с транспортом сотрудники ФСБ, хотя именно эту службу фигуранты и в Перми, и в Петербурге обвиняли в пытках при задержании. Следующее заседание должно было пройти 23 марта на базе Первого Западного окружного военного суда в куда более вместительном зале присяжных. Пензенским участникам «Сети» 10 февраля 2020 года назначили сроки от 6 до 18 лет строгого режима. По утверждению Бояршинова и уже получившего срок Игоря Шишкина, участники «Сети» занимались военной подготовкой на случай «украинского сценария» в России — если власть перейдет в руки националистов. Обвиняют их в создании и участии в террористической ячейке.