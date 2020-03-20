Приезжий из Аргентины отказался оплачивать счет. Сотрудники бара на Фонтанке поехали с ним на Стачек, где желаемое получили силой

Счет более чем на 80 тысяч рублей за выпивку в баре на набережной реки Фонтанки в Петербурге возмутил туриста из Аргентины, платить он был готов в десять раз меньше. Настойчивые сотрудники поехали с ним до дома, прихватив с собой баллон с перцовым газом.



Как стало известно «Фонтанке» 20 марта, о произошедшем иностранец пытался рассказать полиции около пяти утра накануне. Испанский сотрудникам был незнаком, поэтому досконально причина визита стала ясна только к обеду, когда пришел переводчик. По словам аргентинца, он отдыхал в заведении под названием F40 на пересечении Невского проспекта и набережной Фонтанки, когда в середине ночи решил рассчитаться и поехать домой, к подруге, на проспект Стачек. Мужчине принесли счет, на его взгляд значительно превышающий сумму, на которую он отдохнул, — 82 380. Оплатить всё он отказался, оставил 7,5 тысячи, но сотрудники заведения оказались настойчивыми. В сопровождении администратора и кальянщика, по совместительству охранника, все трое отправились к аргентинцу. Там он достал из чемодана 75 тысяч и показал их сотрудникам. Те, по версии туриста, отобрали деньги, прыснули в лицо из газового баллончика, после чего он их вытолкал и запер дверь.