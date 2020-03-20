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20.03.2020 09:22
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Приезжий из Аргентины отказался оплачивать счет. Сотрудники бара на Фонтанке поехали с ним на Стачек, где желаемое получили силой

Счет более чем на 80 тысяч рублей за выпивку в баре на набережной реки Фонтанки в Петербурге возмутил туриста из Аргентины, платить он был готов в десять раз меньше. Настойчивые сотрудники поехали с ним до дома, прихватив с собой баллон с перцовым газом.

Как стало известно «Фонтанке» 20 марта, о произошедшем иностранец пытался рассказать полиции около пяти утра накануне. Испанский сотрудникам был незнаком, поэтому досконально причина визита стала ясна только к обеду, когда пришел переводчик. По словам аргентинца, он отдыхал в заведении под названием F40 на пересечении Невского проспекта и набережной Фонтанки, когда в середине ночи решил рассчитаться и поехать домой, к подруге, на проспект Стачек. Мужчине принесли счет, на его взгляд значительно превышающий сумму, на которую он отдохнул, — 82 380. Оплатить всё он отказался, оставил 7,5 тысячи, но сотрудники заведения оказались настойчивыми. В сопровождении администратора и кальянщика, по совместительству охранника, все трое отправились к аргентинцу. Там он достал из чемодана 75 тысяч и показал их сотрудникам. Те, по версии туриста, отобрали деньги, прыснули в лицо из газового баллончика, после чего он их вытолкал и запер дверь.

Ожог роговицы зафиксировали в глазной травме, а обидчиков под вечер нашли в Шлиссельбурге и деревне Пески в Ломоносовском районе. Пока что они получили протоколы за мелкое хулиганство, вопрос о возбуждении уголовного дела еще не решен.

Найти в открытом доступе контакты заведения «Фонтанке» не удалось, под таким названием бар себя не рекламирует, но ищет сотрудников.

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Комментарии (6)

parsec
это бабы все в счете...
atf
Вблизи Невского проспекта неудивительно. В соседнем заведении один наш соотечественник наотдыхал за ночь на 150. Причем в трезвом уме, для него это копейки. А аргентинец не поедет наверно больше к нам.
Evilvic
Это видимо как раз то заведение, в которое активно затаскивают молодые приезжие бабы, а потом через пару коктейлей с клофелином выкатывают огромные счета. Позор для нашего города. крышуются понятно кем.
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