Самоизоляция в пещерных условиях. В Купчино из-за ремонта трубы похолодало в 150 домах

В частности, тепло ушло из квартир 22-го дома на проспекте Славы. «В условиях, когда многие жители города переведены на карантин, когда губернатор вводит ограничительные меры, ситуация крайне неприятная. На вопрос, каким образом сутки жить без горячей воды, когда вопрос регулярной гигиены обретает жизненно важное значение, ответственные сотрудники только разводят руками и говорят, что ничего сделать не могут», — написал горожанин Алексей.

Самоизоляцию в прохладных квартирах вынуждены переживать обитатели Фрунзенского района Петербурга. На остывающие батареи и холодную воду «Фонтанке» пожаловались читатели 19 марта.

В «Теплосети Петербурга» уточнили, что на участке между улицами Белы Куна и Альпийским переулком завершена реконструкция распределительной сети «Будапештская». С 10 утра 19 марта до 10.00 20 марта потребителей переведут на временный обратный трубопровод сети-дублера.



По данным «Фонтанки», на сутки похолодает в 150 жилых домах.

