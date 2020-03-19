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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 15:07
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Achtung! Послушайте, как объявляют о карантине на пустынных улицах немецкого города

Город Миттертайх в Баварии со среды, 18 марта, закрыт на карантин, сообщает 19 марта Deuche Welle.

В городке с населением около 7000 человек выявлено 25 случаев заражения коронавирусом. Во всём районе Тиршенройт, куда входит Миттертайх, заболели 47 человек. Из них 15 госпитализированы, пять пациентов находятся на искусственной вентиляции легких.

О карантине жителей оповещали пожарные, которые ездили по улицам с громкоговорителем. Суть объявления, которое запечатлели очевидцы, сводится к следующему: «Внимание-внимание! Из-за коронавируса правительство рекомендует избегать социальных контактов. Люди, которые обязаны работать вне дома, по-прежнему могут ходить на работу».

Соблюдение карантина в городе контролирует полиция. Покидать своё жилище можно лишь в случае крайней необходимости: за покупками, к врачу, для помощи нуждающимся или прогулки с собакой. Те, кому необходимо пойти на работу, должны иметь удостоверение от работодателя. Пока в таком режиме Миттертайх будет жить до 2 апреля.

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

По данным Университета Джонса Хопкинса на 19 марта, всего в Германии зарегистрировано более 13 тысяч случаев заражения COVID-19, 31 человек погиб.

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Комментарии (3)

житель города П.
Я как то слушал выступление на немецком языке вроде представителя комитета знамени мира при ООН... Всё равно звучит как объявление войны))))
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