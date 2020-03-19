Achtung! Послушайте, как объявляют о карантине на пустынных улицах немецкого города
Город Миттертайх в Баварии со среды, 18 марта, закрыт на карантин, сообщает 19 марта Deuche Welle.
В городке с населением около 7000 человек выявлено 25 случаев заражения коронавирусом. Во всём районе Тиршенройт, куда входит Миттертайх, заболели 47 человек. Из них 15 госпитализированы, пять пациентов находятся на искусственной вентиляции легких.
О карантине жителей оповещали пожарные, которые ездили по улицам с громкоговорителем. Суть объявления, которое запечатлели очевидцы, сводится к следующему: «Внимание-внимание! Из-за коронавируса правительство рекомендует избегать социальных контактов. Люди, которые обязаны работать вне дома, по-прежнему могут ходить на работу».
Соблюдение карантина в городе контролирует полиция. Покидать своё жилище можно лишь в случае крайней необходимости: за покупками, к врачу, для помощи нуждающимся или прогулки с собакой. Те, кому необходимо пойти на работу, должны иметь удостоверение от работодателя. Пока в таком режиме Миттертайх будет жить до 2 апреля.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 19 марта, всего в Германии зарегистрировано более 13 тысяч случаев заражения COVID-19, 31 человек погиб.