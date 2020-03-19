Город Миттертайх в Баварии со среды, 18 марта, закрыт на карантин, сообщает 19 марта Deuche Welle.



В городке с населением около 7000 человек выявлено 25 случаев заражения коронавирусом. Во всём районе Тиршенройт, куда входит Миттертайх, заболели 47 человек. Из них 15 госпитализированы, пять пациентов находятся на искусственной вентиляции легких.



О карантине жителей оповещали пожарные, которые ездили по улицам с громкоговорителем. Суть объявления, которое запечатлели очевидцы, сводится к следующему: «Внимание-внимание! Из-за коронавируса правительство рекомендует избегать социальных контактов. Люди, которые обязаны работать вне дома, по-прежнему могут ходить на работу».