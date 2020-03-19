«После новогодних каникул в Китае, когда стало понятно, что коронавирус стал серьезной угрозой, сотрудникам объявили, что большинство будет работать из дома — онлайн. С полным сохранением зарплаты. Никаких больничных — было принято постановление, что работодатели не имеют права не платить зарплату в таких экстремальных обстоятельствах. Правда, в некоторых компаниях прошла и волна увольнений, видимо, на время карантина.





Было решено, что в нашем отделе могут одновременно находиться не более 10 человек. Мы составили график, кто в какой день выходит. При этом просто зайти в офис и начать трудиться сокращенным составом в условиях эпидемии было нельзя. Компании надо было получить разрешение на старт работы в мэрии — собрать кипу документов. А весь огромный офисный комплекс полностью дезинфицировался: вентиляция, лифты, столовые и так далее.



Чтобы работать из дома, мне нужно было зайти за ноутбуком в офис. Сделать это было непросто — я прошла согласование с одним HR-менеджером, потом с другим, получила разрешения еще от двух начальников, и мне назначили время, когда можно было войти в здание, на подходе к зданию меня встретили два дружинника, которые внесли в список посетителей и выдали пропуск. После выхода сделали отметку, сколько минут я провела в здании.



По городу разрешили перемещаться только в масках. Если у тебя нет маски — ты не можешь выйти из дома. За этим строго следят на всех уровнях. На работе в некоторых компаниях турникет вылавливает лица без масок и не пускает без них, на улице следят дружинники. А в больших жилых комплексах — гарденах — охранники и консьержи. Они же замеряют температуру и могут подать сигнал медикам, если она повышена.



Как и в России, из-за паники маски резко стали дефицитом. Чтобы это исправить, во-первых, в китайском правительстве начали преследовать людей и компании, которые их скупают и перепродают с наценкой. Были опубликованы телефоны, на которые можно было «постучать». Во-вторых, были введены ограничения на продажу. Нельзя купить в аптеке 100 масок. Их продают по 3 штуки в руки максимум. Закончились — приходишь и берешь еще. Запустили приложение, в котором можно бронировать себе маску. И некоторым социальным слоям граждан даже получать её бесплатно, если нет денег. И буквально за два-три дня ситуацию с дефицитом и взвинчиванием цен до безумных решили.



Все перемещения миллионов людей по городу отслеживаются. В Китае запустили для этого специальное приложение: сканируешь QR-код на телефон, заполняешь опросник, и твоя информация появляется в системе. Код здоровья показывать надо на выходе из гардена, при входе в общественный транспорт, в метро, на работе. Образуется четкий цифровой след. Если выясняется, что ты находился в вагоне метро с человеком, у которого нашли потом коронавирус, то тебе придет уведомление — возможно, придется изолироваться.



Также запустили приложение, по которому в реальном времени можно увидеть места в городе, откуда забирали инфицированных. Каждый день на карте появлялись черепушки. Я брала телефон и видела, что от меня в 360 метрах был гарден, откуда увезли в больницу человека. Эти места выделяются, и ты понимаешь, что туда лучше не ходить. В лифтах сделали разметку. Где можно стоять, где нет, чтобы люди держали дистанцию. Также в лифтах кнопки заклеены пленкой, которая меняется, люди используют бумажки для нажатия на них.



За самоизоляцией жестко следили. Когда увеличилось количество инфицированных, то на выход из дома во время эпидемии стали выдавать талоны, раз в двое-трое суток и всего на два часа. И то, только в магазин или аптеку. Но это не во всех гарденах. В других городах, чтобы контролировать время, на двери наклеили датчики. Если человек вышел, то поступает информация, что кто-то вышел. Промежутки между открыванием и закрыванием дверей фиксируются. И тем, кто нарушал режим, грозила минимум воспитательная беседа.



В китайских соцсетях гуляют фотографии, на которых нарушителей собирали в парке, рассадили на стульчиках по одному, в метре друга от друга, и раздали листочки со справкой про коронавирус. А потом каждого вызывали выйти и проводили жесткий разговор на глазах у всех, говорили, что они неправы. Тем, кто не понимал и после этого, вероятно, грозило и более серьезное наказание.



Со школами также быстро решили вопрос. Как и в России, никто никогда не проводил обучение такого количества детей онлайн. Поэтому каждая школа изобретает что-то свое. Придумали 33 приложения, через которые даются домашние задания, оперативно оцифровали и выслали файлами все учебники.