Путин не согласен, когда его называют царем. «Я же работаю каждый день, я не царствую»
Президент России Владимир Путин не согласен, что его называют царем. Президент заявил, что он работает, а не царствует.
«Это не соответствует действительности. Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царём. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день», — сказал президент в интервью ТАСС, очередная часть которого опубликована 19 марта.
Путин добавил, что «ему не приходило в голову», что он будет находиться у власти настолько продолжительное время.
«Я вообще не думал, что я здесь окажусь. Мне в голову не приходило и прийти не могло никак», — сказал президент. По словам российского лидера, он не знал в 2008 году, что займет президентское кресло через четыре года, хотя и не исключал такую возможность.