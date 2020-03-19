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19.03.2020 10:15
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Путин не согласен, когда его называют царем. «Я же работаю каждый день, я не царствую»

Президент России Владимир Путин не согласен, что его называют царем. Президент заявил, что он работает, а не царствует.

«Это не соответствует действительности. Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царём. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день», — сказал президент в интервью ТАСС, очередная часть которого опубликована 19 марта.

Путин добавил, что «ему не приходило в голову», что он будет находиться у власти настолько продолжительное время.

«Я вообще не думал, что я здесь окажусь. Мне в голову не приходило и прийти не могло никак», — сказал президент. По словам российского лидера, он не знал в 2008 году, что займет президентское кресло через четыре года, хотя и не исключал такую возможность.

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Комментарии (6)

DrDick
Кто-то этому болтуну ещё верит?
Barmaley_5e4d0211d3423
"И все-то ты в делах, великий государь, аки пчела..."
"Да нам, царям, молоко нужно выдавать за вредность!"
"Что же ты делаешь, царская морда?!"
(с)
ahiir
Прикажу - и кое-что сделают... и ждут следующего приказа...
Статус Путина зависит от желания граждан, а желания граждан
зависят от желания Путина...
А вообще-то, до 2024-го еще 4 года, нет смысла гадать...
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