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19.03.2020 09:40
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Просмотрев после пожара на Витебском видео с камер, полиция увидела, как машину чем-то обливают

Возгорание автомобиля Mazda СХ-5 на Витебском проспекте, 67, произошло в результате поджога. Это доказали камеры наружного наблюдения.

Пожар произошёл ночью 18 марта. ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщало, что вызов поступил в 3:26, и уже через 10 минут возгорание удалось ликвидировать. В «Мазде» выгорел моторный отсек и салон на площади 2 квадратных метра, никто не пострадал.

Как стало известно «Фонтанке» 19 марта, в ту ночь в 3:35 на место происшествия прибыла полиция. Как оказалось, машина принадлежит 48-летней женщине, живущей в доме 67. Кроме того, полицейские выяснили, что камеры установлены на трёх окрестных домах, и одна из них записала сам момент поджога, когда неизвестный мужчина облил капот машины какой-то жидкостью, и вспыхнул огонь.

Изъят фрагмент стекла со следами горюче-смазочных материалов для экспертизы. После её проведения будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото из архива ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Фото из архива ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

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