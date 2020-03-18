Президент Северной Македонии объявил в стране чрезвычайную ситуацию из-за пандемии

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации из за распространения пандемии, политик сообщил об этом в соцсетях.

"Совсем недавно я подписал решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории всей страны", - заявил в среду глава государства.



По словам Пендаровски, ранее правительство страны обращалось по вопросу необходимости введения режима ЧС к парламенту, который, согласно конституции, уполномочен на это в качестве первоочередного органа. "Однако [спикер парламента] Талат Джафери перенаправил обращение в мой адрес, поскольку состав Собрания (парламента) распущен", - отметил президент.

