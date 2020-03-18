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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 22:42
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Президент Северной Македонии объявил в стране чрезвычайную ситуацию из-за пандемии

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации из за распространения пандемии, политик сообщил об этом в соцсетях.

"Совсем недавно я подписал решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории всей страны", - заявил в среду глава государства.

По словам Пендаровски, ранее правительство страны обращалось по вопросу необходимости введения режима ЧС к парламенту, который, согласно конституции, уполномочен на это в качестве первоочередного органа. "Однако [спикер парламента] Талат Джафери перенаправил обращение в мой адрес, поскольку состав Собрания (парламента) распущен", - отметил президент.

"По истечении 30 дней ожидаю от правительства детальный отчет по уже принятым мерам и результатам их осуществления, - уточнил глава государства. - Сам факт того, что мы впервые вводим режим ЧС, указывает, насколько серьезная ситуация и риск".

Согласно данным Минздрава страны, количество инфицирования коронавирусом на территории республики достигло 35. Для противодействия распространению инфекции Скопье закрыло границы с соседними государствами и отменило проведение досрочных парламентских выборов 12 апреля.

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