Коммерческие лаборатории не против включиться в борьбу с пандемией, но российские власти медлят с запуском массовой диагностики, которая может стать ключом к победе.

Частные вирусологи в Петербурге готовы к бою с коронавирусом, но их держат в арьергарде

О готовности тестировать россиян на коронавирус частные медицинские центры обмолвились на прошлой неделе. Метод диагностики им понятен и знаком. Некоторые уже отправились в профильные государственные службы за разрешением присоединиться к борьбе с эпидемией, но наткнулись на нерасторопность властей. Госслужащие объясняют ее высокой степенью ответственности за каждый шаг.

Специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» 17 марта объявила о подготовке своих медицинских офисов к запуску платного тестирования на коронавирус нового типа. Используемые в исследованиях тест-системы будут показывать результат через два дня. «Инвитро» - один из лидеров лабораторного рынка, объединяет сотни лабораторий во всей стране, выручка головного юрлица в 2018 году составила 10,9 млрд рублей.



Воплотить свою идею о тестировании для всех желающих компания надеется в течение месяца. Она еще не получила разрешения от властей и теперь неизвестно, когда получит, уже на следующий день, 18 марта, сообщил «Фонтанке» гендиректор «Инвитро» Александр Островский. Врач и предприниматель - он относится к торможению дела государственными структурами с пониманием, отмечая лишь мелкие неприятности.

По информации «Фонтанки», после огласки инициативы «Инвитро», компания столкнулась с претензиями чиновников. Дело в том, что ее заявление совпало по времени с видимым провалом объявленной было петербургскими властями программы массовой диагностики на коронавирус в городских поликлиниках. Выходило, что частную инициативу кто-то мог воспринять как укор властям.

«Ситуация очень сложная и неоднозначная во всем мире. Поэтому они (российские власти — Прим. ред.) очень грамотно делают свое дело, но иногда возникают глупости и всплески у отдельных людей, известных своими одиозными высказываниями», - осторожничает теперь Островский.



По его словам, компания открыта к сотрудничеству, хочет участвовать в борьбе с пандемией, но ждет на это добро сверху: «Если нас позовут, мы, конечно, встанем в строй. Будем делать то, что нам скажут, как хороший солдат».

Еще одна крупная сеть лабораторий «Хеликс» тоже объявила, что готова встать в строй, но ее держит «ограничение по использованию зарегистрированной тест-системы для диагностики со стороны министерства здравоохранения». Выручка ООО «НПФ "Хеликс"», зарегистрированного в Петербурге, в 2018 году превысила 3,2 млрд рублей. Специалисты компании уже объясняли «Фонтанке», что в методах диагностики COVID-19, которые применяет новосибирский центр «Вектор», нет ничего сложного.

Чтобы выйти на передовую против коронавируса, «Хеликс» объединился с международной фармкорпорацией Roche. Входящая в нее компания Roche Diagnostics разработала диагностическую тест-систему, которая была зарегистрирована (в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США — FDA).



«Тест также может применяться в странах, признающих CE маркировку - сертификат соответствия изделия требованиям к качеству Европейского союза», - сообщили в пресс-службе российского фармацевтического подразделения «Рош».

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время регистрация пройдет и в России. Возможно, с учетом получения разрешения FDA и скоростью распространения COVID-19 в мире, в России процедуру регистрации тест-системы Росздравнадзор сочтет возможным провести по ускоренной схеме», - надеются в «Хеликс».

«Фонтанка» попыталась узнать у чиновников, получали ли они от частных компаний запросы на регистрацию тест-систем или разрешение работы с инфекциями II группы патогенности. Чиновники потребовали официальный запрос, но так на него и не ответили.

Разработкой вакцины против коронавируса в России, по данным СМИ, занимаются несколько государственных учреждений, включая Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России. Китай должен быть передать им для исследований живой штамм вируса. В конце февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала в прессе, что штамм был получен, а «Вектор» на тот момент уже сделал пять прототипов вакцины.



А 18 марта стало известно, что конкуренцию государству в разработке вакцины от нового коронавируса решил составить крупный производитель лекарственных препаратов из Петербурга ЗАО «Биокад». Его выручка в 2018 году составила 13,8 млрд рублей. О старте работ над вакциной компания объявила, однако понять, насколько эта инициатива будет поддержана или хотя бы не встречена в штыки чиновниками, невозможно. Реакции властей на эту новость нет.

Как бы то ни было, у частных медицинских организаций есть, ради чего долго и упорно бороться с молчанием чиновников. «Чем больше людей диагностированы, тем легче останавливать эпидемию, - заметил Александр Островский, - но надо понимать, что это не игра в казаки-разбойники».

Всего в реестре медицинских изделий Росздравнадзора зарегистрированы четыре тест-системы, но используется только одна, разработанная подконтрольным Роспотребнадзору «Вектором». «Инвитро» планирует использовать один из уже зарегистрированных вариантов, чувствительность которого, по их убеждению, выше, чему у тест-системы «Вектора». Параллельно еще несколько научно-исследовательских центров трудятся над своими диагностическими системами.

