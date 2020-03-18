Путин поддержал идею распространить в России выпуск «Правды» 1945 года
Репринт экземпляра газеты «Правда» от 10 мая 1945 могут распространить по всей стране для вручения школьникам, ветеранам и их семьям в честь празднования 75-летия Победы, Владимир Путин оценил идею, передаёт 18 марта РИА Новости.
С инициативой во время встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя Путина в Крыму к президенту обратилась девушка, которая держала в руках листок бумаги с портретом Сталина. «Чего вы Иосифа Виссарионовича мне показываете? Зачем? Пугаете меня им или чего?» - рассмеялся Путин.
Издание «Правда» от 10 мая 1945 посвящено победе СССР над фашистской Германией. По словам девушки, которая оказалась членом ОП Республики Крым, руководство Крыма уже поддержало идею раздать репринт.
«Хорошее дело, постараемся реализовать её пошире. Хорошая идея», - сказал Путин.