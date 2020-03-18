Путин поддержал идею распространить в России выпуск «Правды» 1945 года

Репринт экземпляра газеты «Правда» от 10 мая 1945 могут распространить по всей стране для вручения школьникам, ветеранам и их семьям в честь празднования 75-летия Победы, Владимир Путин оценил идею, передаёт 18 марта РИА Новости.

С инициативой во время встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя Путина в Крыму к президенту обратилась девушка, которая держала в руках листок бумаги с портретом Сталина. «Чего вы Иосифа Виссарионовича мне показываете? Зачем? Пугаете меня им или чего?» - рассмеялся Путин.