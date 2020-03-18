После новостей об отмене «Евровидения» лидер Little Big молчит и с грустью смотрит в камеру
Илья Прусикин, лидер группы LittleBig, многозначительно отреагировал на перенос «Евровидения» на 2021 год. Для друзей ответил молчанием, для поклонников - здравым смыслом.
Первая реакция фронтмена отправленной на конкурс от России группы появилась 18 марта в Twitter его друга, блогера Эльдара Джарахова. Сперва он написал от себя: «Прикиньте просто вот вы Ильич, вас отправляют на Евровидение, а вы такой чо? А потом его впервые в жизни отменяют, а вы такой чо? ЧО? (орфография и пунктуация авторская. - Прим. Ред)». Затем он выложил записанное в TikTok видео. На нем Прусикин грустный сидит на диване и молча смотрит в камеру. За кадром Джарахов подбадривает и хлопает главного в LittleBig по коленке, но издевательски посмеивается. «Илюююха! Ты все равно для нас всех победитель! Аааа!», - вещает за кадром его друг.
Снял тик ток с издевательствательствами pic.twitter.com/MJiHmWjFS3— Эльдар Джарахов (@DLGreez) March 18, 2020
Позже комментарий группы появился на их официальной странице в Instagram. «Мы сожалеем, но так же считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации. С момента объявления нас участниками конкурса, мы ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей – спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу! Пусть CorUNOvirus продолжается несмотря на коронавирус!», - призвали участники группы (орфография и пунктуация сохранены. - Прим. Ред.).
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Наверняка вы уже слышали, что Евровидение-2020 отменяется в связи с глобальной эпидемией. Мы сожалеем, но так же считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации. С момента объявления нас участниками конкурса, мы ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей – спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу! Пусть CorUNOvirus продолжается несмотря на коронавирус! ⠀ For sure, you have heard that Eurovision-2020 is cancelled due to COVID-19 worldwidespread. We regret about it and we also assume that this is the only proper decision in such a situation. Since we were announced as participants, we experienced a huge support from our fans around the whole world. We thank each one of you who listened to UNO, watched music video and believed in our victory! Let corUNOvirus continue despite any danger of real virus!
Об отмене конкурса стало известно 18 марта. «Евровидение» без перерывов проводилось 64 года. Количество смертельных случаев от китайского вируса превысило 8 тысяч.