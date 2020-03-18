Илья Прусикин, лидер группы LittleBig, многозначительно отреагировал на перенос «Евровидения» на 2021 год. Для друзей ответил молчанием, для поклонников - здравым смыслом.

Первая реакция фронтмена отправленной на конкурс от России группы появилась 18 марта в Twitter его друга, блогера Эльдара Джарахова. Сперва он написал от себя: «Прикиньте просто вот вы Ильич, вас отправляют на Евровидение, а вы такой чо? А потом его впервые в жизни отменяют, а вы такой чо? ЧО? (орфография и пунктуация авторская. - Прим. Ред)». Затем он выложил записанное в TikTok видео. На нем Прусикин грустный сидит на диване и молча смотрит в камеру. За кадром Джарахов подбадривает и хлопает главного в LittleBig по коленке, но издевательски посмеивается. «Илюююха! Ты все равно для нас всех победитель! Аааа!», - вещает за кадром его друг.