FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
73.89р82.31р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 15:22
1
Печать

Ажиотажный спрос на продукты обрушил сайт службы доставки iGooods

Сайт службы доставки продуктов iGooods временно прекратил работу из-за ажиотажного спроса. Сбой был зафиксирован около 14.00 18 марта, по словам клиентов, также не отвечал телефон службы поддержки. Сейчас сайт компании работает, заказы принимаются.

«За последнее время спрос на доставку увеличился в четыре раза. При переходе на новые, более мощные сервера возникла неполадка, сейчас она устранена. Некоторые клиентские страницы временно могут быть недоступны, но мы работаем над решением этого вопроса», — заявил «Фонтанке» управляющий и сооснователь сервиса iGooods Григорий Кунис.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

super0
У нас маркетологи и обычную питьевую воду из под крана втюхивают по цене дороже бензина. Народ ведется.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний