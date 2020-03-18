Ажиотажный спрос на продукты обрушил сайт службы доставки iGooods

Сайт службы доставки продуктов iGooods временно прекратил работу из-за ажиотажного спроса. Сбой был зафиксирован около 14.00 18 марта, по словам клиентов, также не отвечал телефон службы поддержки. Сейчас сайт компании работает, заказы принимаются.



«За последнее время спрос на доставку увеличился в четыре раза. При переходе на новые, более мощные сервера возникла неполадка, сейчас она устранена. Некоторые клиентские страницы временно могут быть недоступны, но мы работаем над решением этого вопроса», — заявил «Фонтанке» управляющий и сооснователь сервиса iGooods Григорий Кунис.

