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18.03.2020 13:04
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Центральный банк распродает валюту на миллиарды, чтобы поддержать падающий рубль

Банк России сообщил о масштабной продаже иностранной валюты. Интервенции нужны, чтобы поддержать рубль, на который давят коронавирус и дешевеющая нефть.

Как следует из опубликованных 18 марта данных, регулятор продал валюту на 5,5 млрд рублей. Днем ранее ЦБ отчитался о продаже около четырех миллиардов долларов. Эта политика была взята на вооружение с 10 марта.

Пока эффект минимален. Цена нефти упала ниже 28 долларов за баррель, а за один доллар уже просят 78 рублей. Еще недавно столько стоил евро.

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Комментарии (2)

alexey_leonov
120 рублей за доллар - реальный фундаментальный уровень.
К концу года = 180-200.
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