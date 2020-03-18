Центральный банк распродает валюту на миллиарды, чтобы поддержать падающий рубль

Банк России сообщил о масштабной продаже иностранной валюты. Интервенции нужны, чтобы поддержать рубль, на который давят коронавирус и дешевеющая нефть.



Как следует из опубликованных 18 марта данных, регулятор продал валюту на 5,5 млрд рублей. Днем ранее ЦБ отчитался о продаже около четырех миллиардов долларов. Эта политика была взята на вооружение с 10 марта.



Пока эффект минимален. Цена нефти упала ниже 28 долларов за баррель, а за один доллар уже просят 78 рублей. Еще недавно столько стоил евро.

