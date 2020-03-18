Рубль продолжает свое крутое пике. Центробанк РФ поднял курс доллара сразу на 3 рубля

ЦБ РФ опубликовал официальные курсы иностранных валют, констатировав утреннее падение рубля до минимумов 2016 года.



Курс доллара на 19 марта установлен на отметке в 77,21 рубля, а евро — 84,89 рубля. Об этом 18 марта сообщается на сайте ЦБ.



На бирже американская валюта уже приблизилась к 78 рублям, по данным на 12:30. За евро на торгах дают 85,64 рубля.



Ослабление рубля происходит на фоне дешевеющей нефти. Так, за баррель Brent дают уже 28 долларов.

