Цена нефти упала ниже 28 долларов за баррель. Рубль продолжает падение

Цена нефти марки Brent упала ниже 28 долларов за баррель впервые с 10 января 2016 года. Только накануне она стала дешевле отметки в 29 долларов.



В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в 12:34 по Москве цена поставки в мае 2020 года упала на 2,75%, достигнув 27,9 доллара за баррель. В последний раз она находилась на этом уровне в январе 2016 года.



Как посчитали 18 марта аналитики Нордеа Банка, при цене нефти в диапазоне 20–30 долларов за баррель курс доллара может находиться в диапазоне 75–82 рублей, а евро — 83–90 рублей. При приближении к верхним границам данного диапазона Банк России может прибегнуть к интервенциям на валютном рынке, чтобы ограничить риски для финансовой стабильности. На бирже американская валюта уже приблизилась к 78 рублям, по данным на 12:30. За евро на торгах дают 85,64 рубля.

