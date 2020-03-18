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18.03.2020 12:47
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Цена нефти упала ниже 28 долларов за баррель. Рубль продолжает падение

Цена нефти марки Brent упала ниже 28 долларов за баррель впервые с 10 января 2016 года. Только накануне она стала дешевле отметки в 29 долларов.

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в 12:34 по Москве цена поставки в мае 2020 года упала на 2,75%, достигнув 27,9 доллара за баррель. В последний раз она находилась на этом уровне в январе 2016 года.

Как посчитали 18 марта аналитики Нордеа Банка, при цене нефти в диапазоне 20–30 долларов за баррель курс доллара может находиться в диапазоне 75–82 рублей, а евро — 83–90 рублей. При приближении к верхним границам данного диапазона Банк России может прибегнуть к интервенциям на валютном рынке, чтобы ограничить риски для финансовой стабильности. На бирже американская валюта уже приблизилась к 78 рублям, по данным на 12:30. За евро на торгах дают 85,64 рубля.

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Комментарии (2)

idiot
Благосостояние россиянинов растет на глазах. С каждой минутой за доллар дают все больше, и больше рублей. Заживем теперь еще лучше - я считаю!
McGillavry
В состоянии ли верховный лидер за те 16 лет, которые он собирается ещё сидеть, создать такие экономические условия, при которых колебания цен на нефть не приводят к скачкам валюты? Или же к концу его срока средним классом будут те, кто вообще хоть что-нибудь получает, но он будет продолжать горовить, что у них всё хорошо?
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