«Принцесса Анастасия» уходит на карантин. Компания отменяет круизы до 19 апреля
Паромная компания Moby Spl отменяет круизы парома Princess Anastasia до 19 апреля 2020 года в связи с мерами правительства РФ по борьбе с распространением коронавируса. Ограничения были введены по причине сложившейся эпидемиологической ситуации в мире, говорится в сообщении компании в официальной группе «ВКонтакте».
Ранее компания сообщала, что намерена начать навигацию 21 марта. Пассажирам с билетами до 19 апреля Moby Spl предлагает отменить бронирование и обещает вернуть деньги без удержания сборов (штрафов) за стоимость каюты.
Также клиенты могут перенести круиз в период с 5 мая по 28 декабря 2020 года. Стоимость ранее сделанного бронирования будет зачтена при расчете стоимости нового путешествия.
Дополнительно будет предложена скидка 15% на каюту для следующего путешествия в 2020 году.