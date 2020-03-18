«Принцесса Анастасия» уходит на карантин. Компания отменяет круизы до 19 апреля

Паромная компания Moby Spl отменяет круизы парома Princess Anastasia до 19 апреля 2020 года в связи с мерами правительства РФ по борьбе с распространением коронавируса. Ограничения были введены по причине сложившейся эпидемиологической ситуации в мире, говорится в сообщении компании в официальной группе «ВКонтакте».



Ранее компания сообщала, что намерена начать навигацию 21 марта. Пассажирам с билетами до 19 апреля Moby Spl предлагает отменить бронирование и обещает вернуть деньги без удержания сборов (штрафов) за стоимость каюты.

