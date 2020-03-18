FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
73.89р82.31р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 11:57
0
Печать

«Принцесса Анастасия» уходит на карантин. Компания отменяет круизы до 19 апреля

Паромная компания Moby Spl отменяет круизы парома Princess Anastasia до 19 апреля 2020 года в связи с мерами правительства РФ по борьбе с распространением коронавируса. Ограничения были введены по причине сложившейся эпидемиологической ситуации в мире, говорится в сообщении компании в официальной группе «ВКонтакте».

Ранее компания сообщала, что намерена начать навигацию 21 марта. Пассажирам с билетами до 19 апреля Moby Spl предлагает отменить бронирование и обещает вернуть деньги без удержания сборов (штрафов) за стоимость каюты.

Также клиенты могут перенести круиз в период с 5 мая по 28 декабря 2020 года. Стоимость ранее сделанного бронирования будет зачтена при расчете стоимости нового путешествия.

Дополнительно будет предложена скидка 15% на каюту для следующего путешествия в 2020 году.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний