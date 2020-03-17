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17.03.2020 19:00
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Белый «железный конь» остановил трамваи на Садовой, застряв посреди перекрестка с Невским

Вечерний час пик 17 марта в центре Петербурга усугубило ДТП. Аварийный автомобиль мешает трамваям и собирает пробку.

На Садовой улице со стороны Гороховой улицы собралась трамвайная пробка, сообщает «Фонтанке» читатель. Причиной затора оказался разбитый автомобиль: белая Honda встала прямо на трамвайных путях посреди перекрестка Невского проспекта и Садовой улицы. «Он явно эвакуатор ждёт. Сам не сможет ехать», — рассказал очевидец.

Фото: Читатель «Фонтанки»
Фото: Читатель «Фонтанки»
Фото: Читатель «Фонтанки»
Фото: Читатель «Фонтанки»
Фото: Читатель «Фонтанки»

В результате, по подсчетам очевидца, только от перекрестка с улицей Ломоносова на Садовой встали уже минимум четыре трамвая. Скопился и автомобильный затор. По данным «Яндекс.Пробок», особенно плотно на Садовой на участке от улицы Ломоносова к Невскому, а также на Ломоносова от набережной канала Грибоедова. Затор на Садовой наблюдается и с другой стороны перекрестка с Невским.

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