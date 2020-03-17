Путин: В России удалось сдержать массовое распространение коронавируса

В России удалось сдержать массовое распространение коронавирусной инфекции. Об этом президент России Владимир Путин заявил 17 марта во время совещания с членами федерального правительства.



В ходе мероприятия глава страны пояснил, что хотел бы обратиться ко всем гражданам страны.



«Как нам хорошо известно, вирусы никогда не имели никаких государственных границ, сегодня это особая ситуация с учетом большого количества перемещений людей в мире. Однако благодаря оперативным мерам, принятым заранее и на региональном уровне, и на федеральном, уже в первые недели развития эпидемии в мире нам удалось все-таки сдержать массовое, именно хочу подчеркнуть, массовое проникновение и распространение болезни в России», — сказал президент.

