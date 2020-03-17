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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 18:24
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Путин: В России удалось сдержать массовое распространение коронавируса

В России удалось сдержать массовое распространение коронавирусной инфекции. Об этом президент России Владимир Путин заявил 17 марта во время совещания с членами федерального правительства.

В ходе мероприятия глава страны пояснил, что хотел бы обратиться ко всем гражданам страны.

«Как нам хорошо известно, вирусы никогда не имели никаких государственных границ, сегодня это особая ситуация с учетом большого количества перемещений людей в мире. Однако благодаря оперативным мерам, принятым заранее и на региональном уровне, и на федеральном, уже в первые недели развития эпидемии в мире нам удалось все-таки сдержать массовое, именно хочу подчеркнуть, массовое проникновение и распространение болезни в России», — сказал президент.

Он подчеркнул, что в настоящее время, несмотря на потенциально высокий уровень риска, ситуация в целом находится под контролем.

По данным на 17 марта, всего в России выявлены 114 случаев заболевания коронавирусом, из них 21 — за последние сутки. В Петербурге утром закончился двухнедельный карантин студентов СЗГМУ им. Мечникова в общежитии на проспекте Просвещения. Причина изоляции — заболевание итальянского студента Рикардо, о выписке которого 16 марта объявил городской комитет по здравоохранению.

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Комментарии (10)

житель города П.
Ну кто, кто просил его это говорить??? Ну зачем... Он может и искренне это сказал. Но теперь ведь чиновники, врачи, и вся другая лизоблюдно-дрожащая орда начнет подгонять результаты, статистику - под эти слова.. И так нет нормально организованной диагностики.. А теперь.. Ну или президента просто подставили.
Vurgagain
Офигеть!! Мы победили??? Как я все проспал?!
DmitrySpb79
По оценкам английских врачей, у них реальное число заболевших в 10-20 раз больше диагностированных. Вряд ли в Москве/Питере сильно лучше. И эти люди ежедневно ездят в давке на метро... Закрытие театров и Эрмитажа вероятно важно, но основная толпа ведь не там.

Удалось ли остановить вирус, будет ясно через 2 недели, когда инкубационный период пройдет, и когда тесты будут доступны во всех поликлиниках. Но пока тенденция явно в плюс, до падения имхо далеко еще.
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