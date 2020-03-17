«МегаФон» увеличил лимиты минут в роуминге для звонков в авиакомпании и на горячие линии официальных служб

«МегаФон» временно увеличил количество доступных минут в сутки для абонентов с подключенной услугой роуминга в Европе.

Как сообщили «Фонтанке» в компании 17 марта, это сделано для того, чтобы оставшиеся в Европе россияне могли быть на связи со своими родственниками и вести переговоры о возвращении домой, в том числе для звонков на горячие линии официальных служб и в контактные центры авиакомпаний и туроператоров, не неся дополнительных затрат.



«В связи с сокращением воздушного сообщения между Россией и европейскими странами потребность в звонках для тех, кто сейчас находится в Европе, существенно возросла», — подчеркивают в компании. С 17 по 31 марта объем голосовых вызовов в рамках пакета роуминга увеличивается в три раза — с 60 до 180 минут в день, также абонентам доступен 1 Гб Интернета.