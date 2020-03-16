За уничтожение музея Дороги жизни в Коккорево ответят уголовным делом. После публикации «Фонтанки» экспозицию изучили следователи

Следователи и эксперты Всероссийского общества охраны памятников осмотрели здание народного музея, поговорили с заведующим экспозицией, а также представителями «Всеволожского районного общества охотников и рыболовов», которое занимет большую часть одноэтажной постройки.

Проблемами музея, который в 1969 году создали ветераны в здании Штаба Ледовой дороги, после публикации «Фонтанки» и открытого письма защитников пространства президенту заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.



О том, что экспонаты складированы в одном помещении, хранятся в несоответствующих условиях, а восстановить и расширить экспозицию без помощи невозможно, активисты говорят много лет. Они не могут решить проблему самостоятельно, потому что ни комитет по культуре Ленинградской области, ни другие правительственные структуры формально не ответственны за музей. Причина в том, что с 2012 года участок площадью 4714 кв. м. и здание Штаба Дороги жизни площадью 256,6 кв. м. стали собственностью общественников – «Всеволожского районного общества охотников и рыболовов». При этом дом — объект культурного наследия — был продан без обременения.



В ближайшее время следствию предстоит оценить действия должностных лиц, госорганов и органов местного самоуправления, которые должны были отвечать за пространство, и определить дальнейшие действия.

