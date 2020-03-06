Под Петербургом умирает уникальный музей ледовой Дороги жизни. Потомки ветеранов просят участия Путина
Потомки ветеранов Великой Отечественной войны, служивших на Дороге жизни, обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой спасти музей легендарной ледовой Дороги жизни. Об этом «Фонтанке» 6 марта рассказала один из авторов письма, Ольга Сапожникова. Под документом стоят 56 подписей.
Музей был создан в 1974 году в здании штаба Дороги жизни в деревне Коккорево, справа от памятника «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера, самими участниками событий и, по замыслу ветеранов, должен был составить пару открывшемуся двумя годами ранее Музею водной Дороги жизни в поселке Осиновец, слева от «Разорванного кольца». Музей в Осиновце сегодня не только функционирует, но и оборудован по последнему слову музейных технологий. А вот экспозиция в Коккорево умирает. Как отмечают авторы обращения, ее уникальность заключается в том, что она создавалась непосредственными участниками исторических событий, по их инициативе и на их средства. Так они хотели сохранить память о своих товарищах, спасших Ленинград, обо всех батальонах, работавших на Ладоге: мостостроительном, автомобильных, эксплуатационных, угольных, аварийно-спасательных, ремонтных, медицинском. В музее до сих пор хранится диорама «Ледовая дорога», на которой сами участники событий детально изобразили логистику Ледового участка Военно-автомобильной дороги (ВАД № 101) в Ленинград. На сегодняшний день она является единственным музейным объектом такого рода, сохранившимся после разгрома Музея обороны и блокады Ленинграда в 1949 году в связи с «Ленинградским делом».
«Уникальный народный музей сегодня не имеет собственника, никто не отвечает за его бесценные экспонаты, — говорится в обращении к президенту. — Здание и земельный участок являются объектом культурного наследия, но находятся в собственности общественной организации «Всеволожское районное общество охотников и рыболовов». Одна из двух комнат музея приспособлена под спальню обслуживающего персонала базы, экспонаты из нее вынесены и складированы в неотапливаемом помещении с диорамой».
Обращения различных организаций и ветеранов к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко были переданы в комитет по культуре Ленинградской области. Но народный музей не входит в компетенцию комитета.
Подписанты просят президента передать Штаб Дороги жизни как объект культурного наследия в ведение профессионального музейного сообщества, а также предоставить организации «Всеволожское районное общество охотников и рыболовов» другое помещение.
Экспозиция музея в Коккорево была задумана ветеранами в 1969 году и воплощена в здании Штаба Ледовой дороги на основании их собственных знаний, опыта, воспоминаний, документов о событиях на Ладоге в 1941–1944 годах. Работа над созданием музея продолжалась пять лет, он открылся в 1974 году в двух комнатах в школе, в которой во время войны располагался штаб Военно-автомобильной дороги через Ладожское озеро, ВАД № 101. Служившие на Дороге жизни, их дети, местное население после войны передавали в музей личные документы, фотографии (некоторые из них не опубликованы до сих пор), дневники, обнаруженное в местах боевых действий оружие и другие артефакты Великой Отечественной войны. Здание Штаба Военно-автомобильной дороги ВАД № 101 в Коккорево было признано объектом культурного наследия в 1988 году решением Леноблисполкома, а в 1990 году музей Дороги жизни в деревне Коккорево был передан на правах филиала Государственному музею обороны Ленинграда. В 2011 году при внесении изменений в устав Музея Обороны и Блокады Ленинграда данные о наличии филиала в Коккорево внесены не были. Так Государственный музей обороны Ленинграда утратил юридические основания для содержания народного музея. В 2012 году постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» земельный участок площадью 4714 кв. м. и здание Штаба Дороги жизни площадью 256,6 кв. м. за цену, равную 2,5 % от кадастровой стоимости был предоставлен в собственность Общественной организации «Всеволожское районное общество охотников и рыболовов». При этом здание как объект культурного наследия было продано без обременения.
В настоящее время народный музей в Коккорево считается обособленной экспозицией Музея Обороны и Блокады Ленинграда.