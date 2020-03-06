Потомки ветеранов Великой Отечественной войны, служивших на Дороге жизни, обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой спасти музей легендарной ледовой Дороги жизни. Об этом «Фонтанке» 6 марта рассказала один из авторов письма, Ольга Сапожникова. Под документом стоят 56 подписей.

Музей был создан в 1974 году в здании штаба Дороги жизни в деревне Коккорево, справа от памятника «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера, самими участниками событий и, по замыслу ветеранов, должен был составить пару открывшемуся двумя годами ранее Музею водной Дороги жизни в поселке Осиновец, слева от «Разорванного кольца». Музей в Осиновце сегодня не только функционирует, но и оборудован по последнему слову музейных технологий. А вот экспозиция в Коккорево умирает. Как отмечают авторы обращения, ее уникальность заключается в том, что она создавалась непосредственными участниками исторических событий, по их инициативе и на их средства. Так они хотели сохранить память о своих товарищах, спасших Ленинград, обо всех батальонах, работавших на Ладоге: мостостроительном, автомобильных, эксплуатационных, угольных, аварийно-спасательных, ремонтных, медицинском. В музее до сих пор хранится диорама «Ледовая дорога», на которой сами участники событий детально изобразили логистику Ледового участка Военно-автомобильной дороги (ВАД № 101) в Ленинград. На сегодняшний день она является единственным музейным объектом такого рода, сохранившимся после разгрома Музея обороны и блокады Ленинграда в 1949 году в связи с «Ленинградским делом».

«Уникальный народный музей сегодня не имеет собственника, никто не отвечает за его бесценные экспонаты, — говорится в обращении к президенту. — Здание и земельный участок являются объектом культурного наследия, но находятся в собственности общественной организации «Всеволожское районное общество охотников и рыболовов». Одна из двух комнат музея приспособлена под спальню обслуживающего персонала базы, экспонаты из нее вынесены и складированы в неотапливаемом помещении с диорамой».



Обращения различных организаций и ветеранов к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко были переданы в комитет по культуре Ленинградской области. Но народный музей не входит в компетенцию комитета.



Подписанты просят президента передать Штаб Дороги жизни как объект культурного наследия в ведение профессионального музейного сообщества, а также предоставить организации «Всеволожское районное общество охотников и рыболовов» другое помещение.