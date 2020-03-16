Водители Петербурга продолжают «кучковаться». На Васильевском каршеринг «расколошматил три машины»
Массовая авария произошла днем 16 марта в Василеостровском районе Петербурга. На этот раз в «домино» сыграл каршеринг.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Нурия, на 17-й линии В.О., у перекрестка со Средним проспектом автомобиль Renault Captur каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв» «расколошматил три машины перед собой». «Паровозик» из четырех легковых машин перегородил левую полосу перед светофором.
«Резко первый нажал на тормоз перед светофором, а каршеринг не держал дистанцию», — добавляет Нурия, отмечая, что дорога не скользкая и снега нет.
Это уже как минимум третий «паровозик» в Петербурге за понедельник, 16 марта. Несколькими часами ранее на дороге в Угольную гавань водитель легкового автомобиля собрал в одной полосе четыре попутные машины. От удара его автомобиль загорелся. Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в ДТП никто не пострадал.
Также очевидцы в «ДТП и ЧП» сообщали об утреннем «паровозике» на съезде с Западного скоростного диаметра на Благодатную улицу.