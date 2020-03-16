Массовая авария произошла днем 16 марта в Василеостровском районе Петербурга. На этот раз в «домино» сыграл каршеринг.



Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Нурия, на 17-й линии В.О., у перекрестка со Средним проспектом автомобиль Renault Captur каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв» «расколошматил три машины перед собой». «Паровозик» из четырех легковых машин перегородил левую полосу перед светофором.

«Резко первый нажал на тормоз перед светофором, а каршеринг не держал дистанцию», — добавляет Нурия, отмечая, что дорога не скользкая и снега нет.