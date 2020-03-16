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16.03.2020 11:49
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Легковушка собрала 4 машины и сгорела на дороге в Угольную гавань

Массовая авария по принципу домино произошла утром 16 марта в Кировском районе Петербурга. Итогом стал пожар.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на дороге в Угольную гавань легковой автомобиль собрал четыре попутные машины, находившиеся впереди в той же полосе. От удара легковушка загорелась, и огонь перекинулся на Lexus, с которым она столкнулась.

О пострадавших не сообщается. По словам очевидца Никиты, водитель собравшего ДТП автомобиля выбрался из машины сам. «Водитель вышел после ДТП и даже пытался огнетушитель найти, — пишет он. — Его машина и «Лексус» в утиль, у остальных только бампера».

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Как видно на кадрах с места ДТП, прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Легковушка сгорела практически полностью, у «Лексуса» обгорела задняя часть и, вероятно, салон, а передняя часть повреждена от столкновения с легковушкой перед ним.

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