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16.03.2020 13:15
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Помог брату, стал подельником террористов. В Петербурге полиция и УФСБ задержали иностранца за содействие запрещенной организации

Уроженец Таджикистана задержан 16 марта в ходе совместной операции сотрудников Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД и регионального УФСБ России полиции и УФСБ России. 24-летнего иностранца подозревают в содействии террористической деятельности.

предоставлено ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщает пресс-служба главка, мужчину взяли на съемной квартире в Приморском районе, где он проживал с несколькими земляками. По версии следствия, еще два года назад, в августе 2018 года, брат попросил его через мобильное приложение перевести 22 тысячи рублей знакомому. Последний оказался не простой, а в федеральном розыске за организацию террористической деятельности. Перечисленные средства предназначались, уверены в следствии, для финансирования запрещенной на территории РФ международной террористической организации.

Задержание проводилось в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного по статье 205. 1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

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