Помог брату, стал подельником террористов. В Петербурге полиция и УФСБ задержали иностранца за содействие запрещенной организации
Уроженец Таджикистана задержан 16 марта в ходе совместной операции сотрудников Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД и регионального УФСБ России полиции и УФСБ России. 24-летнего иностранца подозревают в содействии террористической деятельности.
предоставлено ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Как сообщает пресс-служба главка, мужчину взяли на съемной квартире в Приморском районе, где он проживал с несколькими земляками. По версии следствия, еще два года назад, в августе 2018 года, брат попросил его через мобильное приложение перевести 22 тысячи рублей знакомому. Последний оказался не простой, а в федеральном розыске за организацию террористической деятельности. Перечисленные средства предназначались, уверены в следствии, для финансирования запрещенной на территории РФ международной террористической организации.
Задержание проводилось в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного по статье 205. 1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».