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16.03.2020 12:19
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Полицейский утверждал, что в Смольном торгуют наркотиками. Его приговорили к реальному сроку за мошенничество

Мечтавший найти наркотики в городской администрации Михаил Николаев получил 4,5 года колонии. Его взяли под стражу в зале Выборгского районного суда.

Приговор судья Анна Пронина огласила 16 марта. Она сочла доказанным, что Николаев осенью 2018 года получил 100 тысяч рублей от ранее задержанного с наркотиками слесаря «Ленэнерго», а для сговорчивости бил его электрошокером и обещал приковать наручниками к батарее и пытать.

В уголовное дело не попал эпизод с сотрудником городской администрации, которого задержали в одной машине со слесарем. От чиновника оперативник Николаев, работавший в 36-м отделе полиции, якобы требовал 250 тысяч рублей. Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД выдали чиновнику «куклу» и записывающую аппаратуру и в течение трех месяцев пытались поймать полицейского за руку, но не смогли. После неудачного оперативного эксперимента слесаря попросили написать на Николаева заявление. По своей инициативе он в правоохранительные органы не обращался.

Николаев вину не признавал. Он утверждал, что чиновник пообещал ему «сдавать барыг» в Смольном, и будто бы по этой причине оперативник назначал встречи, а не для того, чтобы получить деньги.

Выборгский райсуд счел Николаева виновным в крупном мошенничестве и превышении должностных полномочий и взыскал с него 100 тысяч рублей в счет возмещения материального вреда в пользу слесаря.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

UginS
новость выглядит как описание типичной серии типичного сериала на типичном нтв. с одной лишь поправкой, что это не выдумка, а реальность.
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