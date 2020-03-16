Полицейский утверждал, что в Смольном торгуют наркотиками. Его приговорили к реальному сроку за мошенничество

Мечтавший найти наркотики в городской администрации Михаил Николаев получил 4,5 года колонии. Его взяли под стражу в зале Выборгского районного суда.



Приговор судья Анна Пронина огласила 16 марта. Она сочла доказанным, что Николаев осенью 2018 года получил 100 тысяч рублей от ранее задержанного с наркотиками слесаря «Ленэнерго», а для сговорчивости бил его электрошокером и обещал приковать наручниками к батарее и пытать.



В уголовное дело не попал эпизод с сотрудником городской администрации, которого задержали в одной машине со слесарем. От чиновника оперативник Николаев, работавший в 36-м отделе полиции, якобы требовал 250 тысяч рублей. Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД выдали чиновнику «куклу» и записывающую аппаратуру и в течение трех месяцев пытались поймать полицейского за руку, но не смогли. После неудачного оперативного эксперимента слесаря попросили написать на Николаева заявление. По своей инициативе он в правоохранительные органы не обращался.

