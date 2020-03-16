В Сети появилось видео строительства московской мобильной инфекционной больницы на Калужском шоссе. Ролик опубликован в соцсетях в ночь на 16 марта.



Медицинское учреждение будет состоять из нескольких корпусов. В строительстве используют бетонные блоки, модульные конструкции и многослойные сэндвич-панели, которые можно быстро собрать путём склейки. Больница рассчитана на 500 коек, 250 из которых будут в реанимации.



В китайском Ухане после изоляции корпуса для пациентов с коронавирусом построили за неделю. В работе были задействованы десятки единиц спецтехники.

