FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +1
73.19р81.86р
16.03.2020 11:45
1
Печать

Хотите как в Китае? В соцсетях появилось видео со стройки московской больницы для заражённых коронавирусом

В Сети появилось видео строительства московской мобильной инфекционной больницы на Калужском шоссе. Ролик опубликован в соцсетях в ночь на 16 марта.

Медицинское учреждение будет состоять из нескольких корпусов. В строительстве используют бетонные блоки, модульные конструкции и многослойные сэндвич-панели, которые можно быстро собрать путём склейки. Больница рассчитана на 500 коек, 250 из которых будут в реанимации.

В китайском Ухане после изоляции корпуса для пациентов с коронавирусом построили за неделю. В работе были задействованы десятки единиц спецтехники.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

260667661
Ну-ну. Я думаю построят к моменту окончания эпидемии))) И даже этому не верю. К следующему лету. Пока Тех. условия на инженерные коммуникации получат. Пока проектную документацию согласуют с собственниками сетей. Пока построят. Пока получат разрешение на подключения. Так что не раньше следующего года. Это вам не Китай. Мы живем в стране БЮРОКРАТОВ.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний