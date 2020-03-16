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16.03.2020 11:27
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«Газпром» закрывает газопровод в Китай до апреля

«Газпром» приостановил работу газопровода в Китай до 1 апреля в рамках плановой профилактики. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе компании.

«Сегодня в 5:00 часов по московскому времени на газопроводе «Сила Сибири» начались профилактические работы. Завершить их планируется до 1 апреля», — цитирует сообщение Reuters.

Работы и даты их проведения согласованы «Газпромом» и китайской компанией CNPC. По договорённости, оборудование и газопровод весной и осенью будут проходить профилактику.

Газопровод в Поднебесную был торжественно открыт по телемосту в начале декабря 2019 года. В 2020 году по «Силе Сибири» должно быть прокачано 5 млр кубометров российского газа.

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Комментарии (2)

prosto_5e4ce2877d5fb
Правильно. Вдруг китайцы в режиме реверса по нему коронавируса нам пришлют...
OldPerdun
В декабре открыли, в марте закрыли. Хороший газопровод.
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