«Газпром» закрывает газопровод в Китай до апреля

«Газпром» приостановил работу газопровода в Китай до 1 апреля в рамках плановой профилактики. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе компании.



«Сегодня в 5:00 часов по московскому времени на газопроводе «Сила Сибири» начались профилактические работы. Завершить их планируется до 1 апреля», — цитирует сообщение Reuters.



Работы и даты их проведения согласованы «Газпромом» и китайской компанией CNPC. По договорённости, оборудование и газопровод весной и осенью будут проходить профилактику.



Газопровод в Поднебесную был торжественно открыт по телемосту в начале декабря 2019 года. В 2020 году по «Силе Сибири» должно быть прокачано 5 млр кубометров российского газа.

