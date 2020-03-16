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16.03.2020 10:46
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Ирландец из-за коронавируса встретит День святого Патрика в российской больнице

Шахматист из Ирландии, который приехал на турнир в Мурманске, госпитализирован с подозрением на 2019-nCoV.

«В ходе мониторинга эпидситуации в регионе у всех иностранных участников турнира были взяты анализы на коронавирус. Сегодня один из результатов признан предварительно положительным», — цитирует 16 марта заявление оперативного штаба РИА Новости.

Подозрение на коронавирус выявили у ирландца на стойке регистрации аэропорта Мурманска. Сейчас идет проверка всех контактировавших с ним лиц.

Национальный праздник Ирландии — проходящий 17 марта День святого Патрика — иностранец встретит в изолированном боксе инфекционного отделения больницы имени Баяндина.

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Комментарии (2)

Modest_5e4ce41f7533b
Теперь долго не забудет.
MiDeg
дома надо сидеть, а не по чемпионатам разъезжать
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