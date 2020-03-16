«Силовые машины» в 2019 году в 1,5 раза увеличили выручку. Концерн все еще убыточный, но положение выправляется

Выручка ПАО «Силовые машины» по итогам 2019 года составила 39,7 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем год назад.



Как следует из опубликованной компанией в понедельник, 16 марта, аудированной бухгалтерской отчетности (РСБУ), непокрытый убыток «Силовых машин» по итогам года составил 21,7 млрд рублей. Это в три раза лучше, чем в 2018 году, когда убыток был показан на уровне 63 млрд рублей, что было вдвое больше выручки.

Базовый убыток на акцию составил 0,01 рубля против 2,11 рубля годом ранее.