«Силовые машины» в 2019 году в 1,5 раза увеличили выручку. Концерн все еще убыточный, но положение выправляется
Выручка ПАО «Силовые машины» по итогам 2019 года составила 39,7 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем год назад.
Как следует из опубликованной компанией в понедельник, 16 марта, аудированной бухгалтерской отчетности (РСБУ), непокрытый убыток «Силовых машин» по итогам года составил 21,7 млрд рублей. Это в три раза лучше, чем в 2018 году, когда убыток был показан на уровне 63 млрд рублей, что было вдвое больше выручки.
Базовый убыток на акцию составил 0,01 рубля против 2,11 рубля годом ранее.
Несмотря на заметный рост выручки, себестоимость продаж заметно сократилась — сразу на 27%, до 43,3 млрд рублей. Коммерческие расходы также сильно снизились (вдвое), а вот управленческие расходы, наоборот, выросли на четверть, до 2,5 млрд рублей.
Согласно отчетности, поступления в 2019 году от продажи продукции выросли на 17%, до 21,9 млрд рублей, объем полученных авансов увеличился сразу на 70%, до 36,3 млрд рублей.
Поступления от продажи акций других организаций в бухгалтерском отчете отмечено сразу на 9,6 млрд рублей (против 61 тысячи годом ранее). Поступления в связи с размещением и возвратом депозитов принесли «Силовым машинам» еще 5,4 млрд рублей (в 2018 году по этой строчке поступлений не было).