Оголодали в самоизоляции. Во время коронавирусной паники петербуржцы попытались украсть продукты из магазина
Коронавирусная истерия привела к нехватке туалетной бумаги и гречки в магазинах Петербурга. Некоторые решили воспользоваться хаосом и не платить.
Как стало известно «Фонтанке» 16 марта, накануне вечером в «Магнит» на Комендантском проспекте вошли двое покупателей. Приятели прошлись между полок с продуктами, заполнили корзину и рванули к выходу, игнорируя кассу. В двери их встретила 46-летняя товаровед. Женщина встала грудью на защиту своего места работы и отбила корзину с продуктами. В ответ она получила кулаком в лицо. Пострадавшую с переломом носа увезли в травмпункт.
Сбежавших наглецов ищет полиция. На вид им около 30 лет. Оба высокие, один из них носит бороду.