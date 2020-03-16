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16.03.2020 09:02
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Оголодали в самоизоляции. Во время коронавирусной паники петербуржцы попытались украсть продукты из магазина

Коронавирусная истерия привела к нехватке туалетной бумаги и гречки в магазинах Петербурга. Некоторые решили воспользоваться хаосом и не платить.

Как стало известно «Фонтанке» 16 марта, накануне вечером в «Магнит» на Комендантском проспекте вошли двое покупателей. Приятели прошлись между полок с продуктами, заполнили корзину и рванули к выходу, игнорируя кассу. В двери их встретила 46-летняя товаровед. Женщина встала грудью на защиту своего места работы и отбила корзину с продуктами. В ответ она получила кулаком в лицо. Пострадавшую с переломом носа увезли в травмпункт.

Сбежавших наглецов ищет полиция. На вид им около 30 лет. Оба высокие, один из них носит бороду.

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Комментарии (2)

Петр Петров
нищее население, что ж выхотите
dimas062
Товаровед vs миллениалы-хипстеры. Старая школа победила.
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