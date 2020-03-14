Валаам закрыли на карантин. Посетителей без надобности не будут пускать до Пасхи
Валаамский монастырь, расположенный на острове в Ладожском озере, перестал принимать посетителей как минимум до Пасхи.
Официального объявления о закрытии Валаама пока не было, в ближайшее время информация об этом будет размещена на сайте. Однако обитателям острова об этом решении уже объявили.
Как сообщили «Фонтанке» представители гостиницы «Игуменская», они «закрыты на карантин». Как долго он продлится, сообщить затруднились: «Пока до Пасхи». В этом году она выпадает на 19 апреля, то есть посетителей на острове не будут принимать как минимум месяц.
Во второй (из двух) гостиниц на Валааме — «Флотский домик» — рассказали, что посетителей на острове и так, по сути, не было весь март из-за ремонта катера, который доставлял паломников. Теперь в гостиницах острова остались только тех, кто постоянно там живет, к примеру, сотрудники строительных компаний, которые завершают реставрационные работы. Новых посетителей привозить на остров запрещено и по воде, и по воздуху, вертолетом.
При этом на март-апрель гостиницы были полностью забронированы. Что будет с планами тех, кто уже оплатил бронь, пока неясно, но на Валаам их точно не пустят — даже на Пасху.
«Закрытие на карантин не связано с тем, что кто-то из жителей острова заболел — наоборот, это делается для того, чтобы не занести заразу извне. Ведь на Валааме не очень хорошо налажена медицинская помощь», — объяснили «Фонтанке» представители «Флотского домика».