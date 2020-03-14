Валаам закрыли на карантин. Посетителей без надобности не будут пускать до Пасхи

Как сообщили «Фонтанке» представители гостиницы «Игуменская», они «закрыты на карантин». Как долго он продлится, сообщить затруднились: «Пока до Пасхи». В этом году она выпадает на 19 апреля, то есть посетителей на острове не будут принимать как минимум месяц.

Официального объявления о закрытии Валаама пока не было, в ближайшее время информация об этом будет размещена на сайте. Однако обитателям острова об этом решении уже объявили.

Во второй (из двух) гостиниц на Валааме — «Флотский домик» — рассказали, что посетителей на острове и так, по сути, не было весь март из-за ремонта катера, который доставлял паломников. Теперь в гостиницах острова остались только тех, кто постоянно там живет, к примеру, сотрудники строительных компаний, которые завершают реставрационные работы. Новых посетителей привозить на остров запрещено и по воде, и по воздуху, вертолетом.

При этом на март-апрель гостиницы были полностью забронированы. Что будет с планами тех, кто уже оплатил бронь, пока неясно, но на Валаам их точно не пустят — даже на Пасху.

«Закрытие на карантин не связано с тем, что кто-то из жителей острова заболел — наоборот, это делается для того, чтобы не занести заразу извне. Ведь на Валааме не очень хорошо налажена медицинская помощь», — объяснили «Фонтанке» представители «Флотского домика».