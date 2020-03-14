Всем хватит. Все российские заводы, которые делают медицинские маски, переводятся на усиленный режим работы

«Мне сейчас звонил [министр промышленности и торговли Денис] Мантуров. Предприятия переводятся на усиленный режим работы», — сообщила она, судя по трансляции на сайте СФ 14 марта. Как передает спикер слова министра, заводы, выпускающие медицинские маски, теперь будут работать в три смены семь дней в неделю.

«Будут выпускать 1,5 млн масок. С одной стороны, этого недостаточно, потому что раньше мы докупали в Китае. А сейчас мы не можем этого делать. А с другой стороны [жулики и торгаши. — Прим. ред.] скупают массово в аптеках маски, а потом продают на интернет-сайтах уже по другой цене», — посетовала сенатор Матвиенко.

«Доктор Питер» уже писал о частных продавцах масок, которые они скупают в аптеках.